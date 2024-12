Latinatoday.it - Scoppia la rissa in discoteca: botte e sassate tra due gruppi di giovani

Leggi su Latinatoday.it

Nella notte di domenica i carabinieri sono intervenuti a Terracina per unatrascatenata in una. Una telefonata arrivata al numero unicoo per le emergenze 112 ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.Secondo quanto ricostruito dai militari, una volta raggiunto.