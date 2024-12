Ilgazzettino.it - Salvini ?prolunga? Zaia: «Regionali nel 2026, così inaugurerà le Olimpiadi»

Leggi su Ilgazzettino.it

VENEZIA - Non solo l?Irep premiale per le imprese e la detassazione degli straordinari per i medici: al vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, la scorsa settimana a Palazzo.