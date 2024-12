Udinetoday.it - Rubano in una gioielleria in Veneto, arrestati in sei a Udine

Leggi su Udinetoday.it

Durante la notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, i carabinieri del comando provinciale di, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Legnago e del commissariato di Duino Aurisina, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato sei persone. In base a quanto.