Imolaoggi.it - Ruba 4 quintali di olive e accoltella un poliziotto, arrestato rumeno

Leggi su Imolaoggi.it

CANOSA di Puglia – Unè statoto in seguito ad un furto diavvenuto alle porte di Canosa, nel barese. Un uomo, di nazionalità rumena, sarebbe stato sorpreso mentre caricava in un’auto quattroditi in un terreno non di sua proprietà. A bloccarlo sono stati gli agenti di Polizia.