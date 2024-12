Roberto Cacciapaglia | Con le mie composizioni racconto l’essere

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Un viaggio musicale tra emozione e spiritualità.torna con il nuovo album ‘Time To Be’, disponibile dal 28 novembre scorso. Un invito a riflettere sul nostro essere, a ritrovare l’armonia e l’equilibrio in un mondo che spesso ci spinge alla distrazione e a fare, fare, senza sosta. “Time To Be è un’idea di essere musica più che farla – racconta il musicista e compositore all’AdnKronos -. Sono partito da questo concetto per sviluppare l’album. La musica è un’espressione dele trovo che oggi la nostra società sia molto concentrata sul fare e sull’ottenere ed è una visione molto materiale. Invece è molto più interessante lavorare sulper crescere e maturare”. Le 10 tracce dell’album segnano una nuova direzione nella musica del pianista e compositore di fama internazionale, che dopo aver lavorato per molti anni con grandi orchestre, in questo nuovo progetto sceglie una formazione essenziale: pianoforte, violoncello, violoncello elettrico e postazione elettronica.