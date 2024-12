Cesenatoday.it - Riscaldato da tronchi di legno, pieno di luci ed eventi: il podere si trasforma in un villaggio di Natale

Leggi su Cesenatoday.it

Non serve andare a Bolzano o a Vienna per vivere l'emozione dei mercatini dicon elfi in carne e ossa e Santa Claus in gran spolvero, quest'anno anche a Cesena si potrà godere apdella magica atmosfera delle festività immersi in unnataliziodadie.