Calcionews24.com - Rapid Vienna sotto shock: Burgstaller aggredito da un passante, le condizioni

Leggi su Calcionews24.com

, paura per Guido: l’attaccantein pieno centro da uno sconosciuto, frattura cranica e lungo stop per lui Paura in Austria per l’aggressione ai danni Guido: l’attaccante tedesco delè statoda uno sconosciuto nel centro della capitale austriaca. I danni riportati, come riferito da Sky Sport DE, è .