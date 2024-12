Triesteprima.it - Qualità della vita: Trieste al 19esimo posto, perse 18 posizioni in tre anni

Leggi su Triesteprima.it

è alin Italia persecondo la classifica 2024 de Il Sole 24 ore, con buoni risultati per quanto riguarda l’intrattenimento, il lavoro e gli affari, ma con talloni d’Achille non trascurabili, come la sicurezza e l’alto numero di persone sole. Sono.