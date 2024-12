Anteprima24.it - Qualità della vita: Napoli penultima, Avellino prima in Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiperde un posto in classifica e finisce, seguita solo da Reggio Calabria. Cinque posizioni più avanti c’è Caserta (101esima su 107 province), in calo di tre rispetto allo scorso anno; giù di quattro anche Salerno, che oggi occupa il 92esimo posto. Stanno meglio Benevento (76esima e su di due posti rispetto alla rilevazione precedente) ed, che con un incremento di sei posizioni è oggi 73esima. É la fotografia che viene fuori dalla trentacinquesima edizione” del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani e i cui risultati sono stati presentati oggi sulle pagine del quotidiano. Nel trionfo del nord (Bergamo, seconda Trento, terza Bolzano, mentre nelle prime dieci città le più a sud sono Bologna e Ascoli Piceno, rispettivamente nona e decima) lapiazza le sue cinque province tutte nella “parte destra” di un’ipotetica classifica sportiva.