Qualità della vita: Caserta si posiziona al 101esimo posto, -3 rispetto allo scorso anno

Tempo di lettura: 2 minutiCome ogniin questo periodo, il Sole 24 ore ha dato i voti alle città italiane stilando la consueta classifica’.nel 2024 si colloca alscendendo di tre gradinial 2023, risultando la quarta cittàCampania dietro Avellino, Benevento e Salerno con la sola Napoli che ha fatto peggio occupando la penultima posizione. La classifica sulla, attraverso una serie di parametri, si pone come obiettivo quello di misurare il livello di benessere nelle 107 province italiane con il supporto di 90 indicatori raggruppati in 6 macro-categorie: ambiente e servizi, ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, cultura e tempo libero.Il primato quest’spetta a Bergamo, che non era mai stata premiata nella classifica generale, ma era stata incoronata regina dell’Indice di Sportività.