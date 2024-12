Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita, Bologna perde posizioni: quanto scende in classifica

, 16 dicembre 2024 –sial nono posto,ndo setterispetto al 2023, quando si era attestata al secondo. Ma è anche l’unica presente tra le città metropolitane nell’indagine del Sole 24 Ore sulla. All’attivo le Due Torri hanno cinque medaglie d’oro in 35 edizioni. Lafotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La top 10è lo specchio di un Paese in cui le grandi città cominciano a manifestare diverse fragilità: l'unica presente inè, appunto,. Istruzione dirisulta la più vicina al raggiungimento del goal sull'Istruzione diche, tra gli altri target, si propone di ridurre al di sottoquota del 9% l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (solo il 19% ha un titolo di studio inferiore alla terza media tra i 25 e i 49 anni) oppure di raggiungere la quota del 50% dei laureati (che già supera il 46% tra i 25 e 39 anni).