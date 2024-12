Fanpage.it - Pugno duro di Amorim con due giocatori del Manchester United: restano a casa, avvisati su WhatsApp

Leggi su Fanpage.it

Rubenha iniziato ad usare ilalper ricreare una cultura del successo che a Old Trafford manca da tempo: a farne le spese Rashford e Garnacho, neanche convocati per il derby vinto sul City.ha spiegato il motivo della clamorosa doppia esclusione: ha visto qualcosa che non gli è piaciuto fuori dal campo.