Cataniatoday.it - Programmato un aggiornamento tecnico del centro di prenotazioni dell'Asp per il 17 dicembre

Leggi su Cataniatoday.it

per la giornata di domani, 17, l’delsistema di gestione delunico di'Asp di Catania. Questo passaggiosi rende necessario in vista’imminente entrata in vigore del "nuovo nomenclatoree prestazioni".Per la giornata.