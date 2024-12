Game-experience.it - Prime Video, ora è possibile acquistare le serie tv anche in Italia

ha annunciato che, a partire da oggi, 16 dicembre, amplierà in modo significativo la propria offerta di intrattenimento per i clienti incon l’introduzione di un catalogo ditv disponibili per l’acquisto. Questa nuova possibilità, che interesseràFrancia e Spagna, contribuisce a consolidare la posizione dicome prima destinazione di intrattenimento, in grado di offrire agli spettatori ancor più varietà di scelta e flessibilità nella fruizione dei loro contenuti preferiti.Il catalogo ampliato includerà le ultime novità come House of the Dragon, Yellowstone e Doc – Nelle tue mani, insieme ai classici più amati della serialità come Friends, Mad Men e True Detective. Questa nuova opzione di acquisto sarà perfettamente integrata nell’esperienza, consentendo agli spettatori di scoprire e accedere facilmente, in un unico servizio, sia ai contenuti inclusi nell’abbonamentosia quelli a pagamento, acquistabili da tutti i clienti.