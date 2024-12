Lidentita.it - PRIMA PAGINA-I bonus contentino e le misure strutturali

Leggi su Lidentita.it

Chi lo fa con i, chi con. Di certo, l’obiettivo di ogni governo, detto in maniera spicciola e, forse, anche un po’ banale, è ovviamente quello di migliorare la vita dei cittadini. E non potrebbe essere diversamente, fosse solo per il fatto che, al di là dell’evidente responsabilità in capo a chi .-Ie leL'Identità.