Cataniatoday.it - Prevenzione furti e raggiri, continua la campagna di sensibilizzazione della polizia

Leggi su Cataniatoday.it

Doppio appuntamento nei giorni scorsi con la, che ha illustrato ad Adrano, presso Palazzo Bianchi, e a Randazzo, al centro diurno per Anziani, il vademecum “Insieme, per la sicurezza”, una guida contenente consigli utili per prevenire le truffe, soprattutto a danno degli anziani.