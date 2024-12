Liberoquotidiano.it - Presentata all' Aeroporto di Fiumicino esposizione sculture etrusche

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - E' stata inaugurata, presso l'di, l'di tre suggestiveappartenenti alle collezioni permanenti del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Ad 'Etruschi per l'eternità', evento di presentazione delle tre opere che potranno essere ammirate ogni giorno da migliaia di passeggeri che transitano presso la zona Arrivi del Terminal 1, sono intervenuti Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma; Luana Toniolo, Direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, e Francesco Rocca, Presidente delle Regione Lazio.Grazie alla collaborazione fra Aeroporti di Roma, Direzione Generale Musei e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è stato possibile far 'atterrare' nello scalo le opere, tra le più significative della cultura etrusca, attentamente selezionate dai curatori del Museo, per offrire al pubblico la suggestione del fascino di questo antico popolo, oltre a dare un'opportunità per programmare una visita al Museo.