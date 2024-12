Corriereadriatico.it - Porto Sant'Elpidio, maxi furto con spaccata nella notte: tre ladri incappucciati svaligiano Momenti d?Oro Creazioni, bottino da 100mila euro

- Hanno divelto la serranda, spaccato il vetro della porta e portato via nel giro di pochi minuti i gioielli che erano esposti in vetrina e quelli che si trovavano in un paio.