Lanazione.it - Porta Sant’Andrea, Leonardo Giannini miglior figurante 2024

Arezzo, 16 dicembre. Consegnato al quartierista classe ’95 il prestigioso riconoscimento insieme alle pergamene per i quartieristi che hanno indossato il costume bianco verde per la prima volta. Sabato 14 dicembre asi è svolta la tradizionale “Cena dei Figuranti” e degli auguri, appuntamento rivolto ai quartieristi che hanno indossato il costume in piazza Grande e contribuito alla causa sociale del quartiere. Nell’occasione è stato consegnato dalla dirigenza bianco verde il premio qualeper l’anno, classe ‘95, con la seguente motivazione: “Quartierista di lungo corso, ha dimostrato un fortissimo senso di appartenenza ai colori diSant'Andrea. Instancabile collaboratore, da anni ricopre ruoli di responsabilità nella struttura organizzativa del Quartiere dove si è messo a disposizione con educazione e spirito di squadra.