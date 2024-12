Feedpress.me - Più a rischio influenza già a 60 anni. Il picco dopo Natale

Leggi su Feedpress.me

Anticipare già a 60la somministrazione dei vaccini antli potenziati, più protettivi, come già raccomandato per la protezione degli over 65 e dei soggetti più deboli. A proporlo sono i geriatri, che avvertono: " Si è più agià dai 60, con probabilità di complicanzeli nel 62% degli individui di questa età, soglia critica di inizio del declino del sistema.