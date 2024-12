Reggiotoday.it - Piazza del Popolo parcheggio stabile, il mercato in via Filippini: la proposta di Sensazioni emergenti

Leggi su Reggiotoday.it

L’attivazione temporanea di unpressodel, concessa dal Comune di Reggio Calabria durante il periodo natalizio, rappresenta un’occasione da cogliere per immaginare una soluzione duratura e vantaggiosa per la città. Questa configurazione non solo riduce il caos urbano, ma.