Palermotoday.it - "Pianto di Natale": a Trappeto la Natività è bombardata, il presepe che invita a fermare la guerra a Gaza

Leggi su Palermotoday.it

"Se Gesù fosse nato oggi sarebbe già morto sotto una bomba". Questo il messaggio affisso all'interno dell'opera il "di", una rappresentazione dellainstallata nella villa dei caduti in, in via Fiume, a. Unideato del giovane architetto Gianni.