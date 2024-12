Fanpage.it - Piano Casa a Milano, individuate le prime aree per i nuovi alloggi sociali: l’affitto non supererà 80 euro/mq

Lequattroper potenziare l'offerta residenziale popolare asono Porto di Mare, via Sant’Elia (ex Palasharp), via San Romanello (San Siro) e via Demostene (Gorla). L'assessore Bardelli: "Per uno sviluppo più equo e inclusivo della città"