Perché la Manovra 2025 è in ritardo e quando sarà approvata: il calendario delle prossime tappe

La legge di bilancio per ilavrebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 16 dicembre, il suo esame in Aula. Ma un errore tecnico del governo ha allungato i tempi: ora è attesa per mercoledì. Dopo, i tempi saranno accelerati per evitare il rischio di superare la scadenza del 31 dicembre.