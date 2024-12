Udinetoday.it - Per festeggiare il Natale, torna il Circo d'Inverno al Teatrone

Leggi su Udinetoday.it

ild’al teatro Nuovo Giovanni da Udine peril2024. L'appuntamento per le acrobazie in musica è per il prossimo 22 dicembre alle ore 18, in occasione del tradizionale spettacolo diofferto dall’amministrazione comunale alla cittadinanza. Lo spettacolo.