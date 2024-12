Arezzonotizie.it - Pattarello negli annali dopo il poker alla Pianese. Come Pignattelli, Ceccotti e Bazzani

Leggi su Arezzonotizie.it

Nei tornei professionistici,ricordato in questo articolo, l'impresa di segnare 4 gol in una partita sola con la maglia dell'Arezzo è riuscita soltanto a tre giocatori: Carloil 17 gennaio 1965 in Arezzo-Grosseto 7-2 (serie C), Fabioil 19 dicembre 1999 in Arezzo-Giulianova.