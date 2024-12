Lapresse.it - Parigi, migliaia di Babbi Natale alla Santa Clause race

di corridori, la maggior parte dei quali con indosso un costume da Babbo, hanno partecipato domenicauna corsa di 10 chilometri che si tiene ogni anno fuorie ha lo scopo di raccogliere fondi destinati a enti benefici. Gli organizzatori hanno distribuito i classici cappelli e soprabiti rossi e bianchi prima che i partecipanti prendessero partecorsa per le strade di Issy-Les-Moulineaux. Alcuni dei runner hanno dichiarato che i loro costumi hanno attirato l’attenzione dei passanti che non hanno perso l’occasione di scattare qualche foto ricordo. Tra i partecipanti c’è stato anche chi ha preferito indossare abiti più creativi come quello del Grinch.