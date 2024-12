Oasport.it - Pallamano: l’Italia Femminile si giocherà i Mondiali 2025 nel playoff contro la Romania

Mentre la nazionale italiana maschile prepara la sua marcia d’avvicinamento agli imminenti, che inizieranno a metà gennaio, la nazionale italianaprova a intravedere la possibilità di una storica qualificazione all’evento iridato che si terrà l’anno prossimo, però dal 27 novembre al 14 dicembre.Dall’urna di Vienna, dove domenica si è tenuta la finalissima degli Europei 2024, vinti ancora una volta dalla Norvegia, l’avversario emerso per ilche riguarderà le azzurre è stato la. Un sorteggio difficile, ma non impossibile, che vivrà nello sdei prossimi 9-10 aprile, in Italia, e 12-13 aprile, in.Chi vince va aichi perde vede i suoi sogni fermarsi. Laha grande tradizione, è arrivata 11esima agli ultimi Europei, ma ha fatto vedere anche di avere qualche difetto su cui poter provare a colpire: parte con i favori del pronostico, mapotrà provare a cullare un sogno.