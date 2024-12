Vanityfair.it - Ottavia Piana, perché il soccorso nella grotta dell’Abisso Bueno Fonteno è così complesso. Le foto delle operazioni di salvataggio

La speleologa 32enne è «vigile e collaborativa», come riferiscono i suoi soccorritori, e riesce a comunicare con l’esterno grazie a un cavo telefonico lungo tre chilometri. Al momento non è possibile prevedere con certezza quando potrà essere riportata in superficie