Ottavia Piana intrappolata per la seconda volta nell’Abisso Bueno Fonteno | Non entrerò più in una grotta basta speleologia

Bergamo, 16 dicembre 2024 – "Parla molto poco, ma dice che non entrerà più più in una". Questo quanto riferito dal dottor Rino Bregani, medico del Soccorso alpino, che ha visitato, la 33enne incastrata da sabato in unanella bergamasca. La donna ha spiegato di voler "abbandonare laper sempre". Per poter essere riportata fuori dalla'Abisso', dove si trova bloccata da sabato sera a seguito di una caduta. Ma brutta avventura che rischia di protrarsi ancora a lungo poiché la giovane dovrà probabilmente attendere fino a mercoledì sera.Sono questi sono i tempi stimati dai soccorritori che, con grande fatica, stanno cercando di recuperarla e di spostarla con la barella. Ma come sta? Secondo quanto riferito la 33enne ha sicuramente delle fratture facciali, così come problemi alle vertebre e alle costole, oltre che a un ginocchio.