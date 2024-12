Fanpage.it - Ottavia Piana bloccata per la seconda volta nella grotta: perché il salvataggio è più complicato rispetto al 2023

Leggi su Fanpage.it

Le operazioni di soccorso per portare in salvo, la speleologa di 32 anniBueno Fonteno,Bergamasca, termineranno non prima di mercoledì pomeriggio.