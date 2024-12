Feedpress.me - Oroscopo di oggi 16 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

di16: ecco cosa prevedee come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno sudi16Ariete. 21/3 – 20/4 Un lunedì non privo di complicazioni, con la Luna in quadratura: vivrete momenti di tensione nel lavoro, smarrendo così il consueto entusiasmo. Brutte notizie per le finanze: alcune.