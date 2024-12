Quotidiano.net - Oltre 21.500 dipendenti in tutto il mondo

Nato dall’iniziativa imprenditoriale di Luigi Cremonini, il Gruppo in60 anni di attività si è distinto a livello nazionale e internazionale come punto di riferimento nelalimentare, non solo nel settore storico delle carni bovine, ma anche nei settori della distribuzione e della ristorazione. Cremonini impiega circa 21.500inile nel 2023 ha realizzato ricavi per 5,6 miliardi di euro. È la prima società privata in Ue nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati.