Unlimitednews.it - Olly, nuovi live nei palazzetti con “Tutta Vita Tour 2026”

ROMA (ITALPRESS) – Sei nuove date per il “” diche, dopo i primi 5 appuntamenti neiannunciati per l’autunno 2025, lo porterà ad esibirsi in altre 6 città italiane nella primavera: debutto a Jesolo – VE (Palazzo del Turismo – 7 marzo) con la data zero, per poi proseguire a Firenze (Nelson Mandela Forum – 11 marzo), Bologna (Unipol Arena – 16 marzo), Torino (Inalpi Arena – 18 marzo), Milano (Unipol Forum – 20 marzo) e si concluderà a Bari (Palaflorio – 30 marzo). La notizia arriva a poche settimane dall’annuncio del suo primonei2025, che vede già sold out anche la data all’Unipol Forum di Milano del prossimo 10 ottobre e la seconda data allo Stadium di Genova, prevista per il 5 ottobre, che si aggiunge al sold out della prima data a Genova, il 4 ottobre, raggiunto in sole 24 ore; Ilproseguirà poi a Roma (Palazzo dello sport – 15 ottobre) e Napoli (Palapartenope – 17 ottobre).