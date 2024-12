Lecceprima.it - “Odra”, il fronte del no rilancia: “Aggressione intollerabile al paesaggio”

Leggi su Lecceprima.it

PORTO BADISCO (Otranto) – Una “del”: istituzioni locali provano a farcomune per dire “no” al progetto “”, il parco eolico offshore, costituito da 73 aerogeneratori (originariamente dovevano essere 90) suddivisi in quattro sottocampi, per una potenza.