Comingsoon.it - Oceania 2 sempre primo al boxoffice italiano del weekend, i Me Contro Te e Kraven nel resto del podio

Leggi su Comingsoon.it

2 al botteghinodelmantiene ben distante in seconda posizione l'esordio di Cattivissimi a Natale, il nuovo film dei MeTe. Terzo posto per- Il cacciatore: un triste debutto anche nel mondo intero per l'ultimo cinecomic del Sony's Spider-Man Universe.