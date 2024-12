Ferraratoday.it - Nuovo padiglione all'ospedale, via ai lavori di demolizione: il programma

Leggi su Ferraratoday.it

Al via una nuova fase dell’intervento Pnrr presso l’‘Mazzolani Vandini’ di Argenta, che prevede ladel corpo 13 e la realizzazione della nuova strada di accesso per i fornitori da via Benati.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLe lavorazioni si svolgeranno.