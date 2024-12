Nuovo codice strada Ornella Muti e Naike | Salvini esonera malati? Ma dov’è scritto?

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Dopo il botta e risposta tra Matteoe Vasco Rossi suldellaentrato in vigore sabato 14 dicembre e contestato dal rocker,e la figliaRivelli, attraverso l’Adnkronos, lanciano un appello al Ministro delle Infrastrutturee dei Trasporti per avere dei chiarimenti in merito all’entrata in vigore delle nuove norme ”che non tutelano neanche i pazienti che fanno uso di cannabis a scopo terapeutico e quelli che utilizzano psicofarmaci sotto prescrizione medica. Perchérisponde solo a Vasco? – chiedono– perché il ministro nelle sue storie di Instagram afferma che le sanzioni non saranno applicate a ‘chi assume farmaci su prescrizione medica come oppiacei o cannabinoidi’ quando in realtà neldellaquesta sua affermazione non compare da nessuna parte?”.