Bolognatoday.it - Nuovo codice della strada, Salvini a Vasco: “Lo adoro, ma le droghe fanno male”

Leggi su Bolognatoday.it

Si incendia la polemica traRossi e Matteo, vicepremier e ministro dei Trasporti. Al centro, le sanzioni più severe introdotte dal, che è entrato ufficialmente in vigore non senza una scia di malumori e perplessità. A far venire il mal di pancia al rocker.