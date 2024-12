Ravennatoday.it - Nuova giornata di vaccinazioni contro il tetano

Si terrà mercoledì 18 dicembre 2024 dalle 14 alle 17 unaseduta vaccinale straordinaria ad accesso libero per chi non è mai stato vaccinatoilo chi non fa richiami da più di dieci anni. Gli interessati potranno recarsi al Cmp di Ravenna, in via Fiume Montone Abbandonato, 134.