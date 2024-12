Novaratoday.it - Novara, dove sorgerà la nuova struttura sportiva per la ginnastica?

Leggi su Novaratoday.it

Impianto per la societàLibertassi farà? Fino a qualche giorno fa si sarebbe trattato di una domanda con facile risposta, ossia in via Magalotti all’interno del comprensivo Boroli. Ora non più, perché nell'ultimo consiglio comunale di pochi giorni fa il sindaco Alessandro.