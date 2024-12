Padovaoggi.it - "Notte rosa", Umberto Tozzi live al Geox di Padova

Leggi su Padovaoggi.it

tornaal Gran Teatro(PD) giovedì 17 aprile alle ore 21.15., classe 1952, inizia la sua carriera come autore per artisti dal calibro di Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella e Dori Ghezzi per cui scrive Un Corpo e Un’Anima che.