Next Generation

Sono innumerevoli le possibilità offerte dall’offerta di gestione del cantiere da parte di Mela. In particolare si possono esportare tutte le informazioni caricate e organizzate in formato pdf, xlsx o doc, semplicemente dalle proprie chat. E quindi Mela come un bravo segretario inserirà immagini e testi, rapportini e trascriverà le note vocali. Creerà la carta intestata dell’azienda a partire dal logo, e le firme dei responsabili direttamente nell’app. In pratica con Mela si può avere la gestione del cantiere in palmo di mano.