Foggiatoday.it - Natale a rischio povertà per il 22% delle famiglie pugliesi

Leggi su Foggiatoday.it

Con l’incidenza dellarelativa salita al 22,3% in Puglia, sono quasi 900milaindigenza che perpotrebbero essere costretti a chiedere aiuto per mangiare, facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari.Per questo Coldiretti Puglia, che nella.