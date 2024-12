Livornotoday.it - Natale 2024, menù di pesce: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

Leggi su Livornotoday.it

si avvicina sempre più e, se non lo avete ancora fatto, è il momento di pensare alin vista del tradizionale pranzo in famiglia. Vediamo, di seguito, qualche suggerimento per coloro che amano il.AntipastiCarpaccio di polpoCocktail di gamberettiTartine di patate.