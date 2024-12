Puntomagazine.it - Napoli: si presenta a casa per reclamare l’appartamento occupato dalla ex, finisce a botte

Leggi su Puntomagazine.it

. Il contratto delè intestato al padre di lui. Il 33enne sidella ex per occuparlo con la nuova compagna. Arrestato dai CarabinieriEra una storia durata10 anni e poi la parola fine. Lei 38 anni, lui 33. Secondo quanto appreso dai Carabinieri, 10 anni difficili, costruiti tra vessazioni mai finite in un verbale di denuncia.La ex è di Bagnoli, 3 figli da una precedente relazione ed è in fitto in un appartamento a pochi passi da ciò che resta dell’Italsider.Lui si è rifatto una vita con un’altra donna, ma alcune questioni sono ancora da chiarire.è proprio una di queste. La donna deve lasciarlo dato che il contratto è intestato al padre del 33enne, dovrà occuparlo lui con la nuova fidanzata. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri diLui ha ancora una copia delle chiavi e così, il 33enne siina mezzanotte inoltrata per reclamarne l’occupazione.