Napoli occhi puntati su Ange-Yoan Bonny per l’estate

Leggi su Dailynews24.it

Ilpotrebbe aggiungerealla propria rosa a partire da giugno. L’attaccante francese del Parma, classe 2003, si sta mettendo in luce in Serie B con prestazioni convincenti, coronate da 4 gol in campionato. Tra questi, spicca una rete segnata al Maradona su rigore, che ha attirato l’attenzione degli osservatori partenopei. L’arrivo in .L'articolosuper