.com - Napoli-New York: i piccoli attori napoletani sempre più bravi

Leggi su .com

-New: una fiaba dal gusto drammatico-Newè il film di Gabriele Salvatores che spopola attualmente nelle sale cinematografiche italiane. É una vera e propria ‘favola di Natale’, in quanto attinge a piene mani da una situazione assolutamente tragica e disperata per poi raggiungere, dopo mille rivoli avventurosi, un happy end. E, manco .L'articolo-New: ipiùproviene da Espresso napoletano.