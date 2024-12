Teleclubitalia.it - Napoli, il sangue di San Gennaro non si è ancora sciolto: grande attesa tra i fedeli

Leggi su Teleclubitalia.it

Non si è ripetuto il miracolo deldi San. Alle 16.50 di oggi, 16 dicembre, l’ampolla contenente ildel Santo Patrono diè stata nuovamente mostrata ai, ma resta solida. Fin dalle prime ore del mattino, la Cappella del Tesoro in via Duomo era gremita di cittadini, turisti e devoti .L'articolo, ildi Sannon si ètra iTeleclubitalia.