Muore in scooter finendo fuori strada, la Procura archivia l'indagine

Non c'è nessuna "auto pirata" coinvolta nell'incidente mortale che il 23 novembre, lungo via Zecchina a Quinto di Treviso, è costato la vita a Giuseppe Pizziolo, 62enne di Zero Branco, titolare di un'azienda di grafica della zona, sposato e padre di due figli, e nipote del Vescovo di Vittorio.